Экономист предрёк курс доллара до 90 рублей на фоне украинской ситуации

Геополитическая риторика вокруг Украины является основной причиной снижения курса рубля. При негативном развитии событий курс доллара может вырасти до 85–90 рублей в течение следующих 30 дней, заявил РИА Новости управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. По его словам, курс рубля способен вернуться к фундаментальным значениям, если риторика вокруг Украины стихнет, а заинтересованные стороны заявят о намерениях решить все вопросы дипломатическим путём.

Особенность текущего кризиса вызвана исключительно геополитической составляющей и с таким кризисом Россия сталкивается впервые. <...> Фундаментально такой уровень курса рубля ничем не обоснован, — заявил Гришунин.

Ранее сообщалось, что курс доллара в ходе валютных торгов на Московской Бирже ускорил рост до 2,19% к закрытию предыдущей сессии и достиг 79,12 рубля, свидетельствуют данные площадки на 14:45 мск. В последний раз курс доллара поднимался до такого значения в ноябре 2020 года. Курс евро поднялся до 89,2 рубля.

В этих условиях Банк России приостановил покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. Решение о возобновлении покупки валюты будет приниматься с учётом фактической обстановки на финансовых рынках.