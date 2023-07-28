Экономист назвал условия для введения четырехдневной рабочей недели Экономист Ракша назвал условия для введения четырехдневной рабочей недели в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для введения в России четырехдневной рабочей недели нужны высокая автоматизация труда на предприятиях, массовые курсы по повышению квалификации и правильная организация отдыха в освободившийся день. Об этом NEWS.ruаявил Денис Ракша. Так он прокомментировал отказ министра труда России Антона Котякова законодательно закреплять в стране четырехдневку.

Четырехдневка требует автоматизации и механизации труда. Если труд остается таким же тяжелым, как раньше, ситуация не изменится. Также нужны программы по повышению квалификации, профориентации — чтобы человек осознанно выбирал работу и был замотивирован ее выполнять. А в освободившийся день люди в том числе с этой целью должны заниматься саморазвитием и отдыхать активно, чтобы восстановить трудоспособность — к примеру, за чтением литературы, в походах или спортзале, — сказал Ракша

По его словам, если лишний день будет проводиться на диване или за распитием спиртного, это не обеспечит нужный уровень отдыха работникам, а где-то может даже спровоцировать и рост преступности.

Также, отмечает Ракша, четырехдневка может быть введена в России в рамках перехода страны на экономику предложения, что ранее анонсировал на Петербургском экономическом форуме Владимир Путин. Принципы этой экономики заключаются в снижении нагрузки, в том числе налоговой, на активных людей и бизнесменов. В результате у последних будет больше денег для развития бизнеса, пояснил эксперт. А сокращение рабочей недели также может повысить эффективность труда за счет качественного отдыха.

Ранее компания SuperJob провела опрос, посвященный теме сокращения рабочей недели до четырех дней. Согласно результатам исследования, данную идею поддерживают 49% граждан. При этом против инициативы выступили 28% россиян. В компании уточнили, что на сегодняшний день наблюдается рекордно низкое число противников четырехдневки за последние четыре года.