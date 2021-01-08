Экономист назвал условия для восстановления экономики России

https://static.news.ru/photo/733aea1a-51dc-11eb-a4b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Восстановлению российской экономики будет способствовать ослабление контроля в этой сфере со стороны государства, а также снижение его роли в экономических процессах. При этом рост цен на нефть не сможет сильно изменить ситуацию в стране.

Российская экономика находится в болоте и будет там находится до тех пор, пока не начнутся коренные реформы, — заявил URA.RU независимый экономист и аналитик по нефтяному сектору Нарек Авакян.

По его мнению, в первую очередь необходимо снизить роль государства в экономике до 20–25%. Второе — уменьшить количество административных барьеров, так как в настоящее время экономическая сфера чрезмерно зарегулирована. При этом бросается в глаза незащищённость частного сектора. Авакян также отметил, что рост цен на нефтяном рынке поможет залатать лишь небольшие дыры в бюджете. С ним согласен экс-министр экономики Андрей Нечаев.

Для экономики гораздо важнее объёмы экспорта нефти и другого сырья. Этот маленький кусочек, который получили экспортирующие компании, никак на российской экономике не скажется, — заявил бывший министр.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин положительно оценил выполнение общенационального плана восстановления экономики страны, а в Совете Федерации заявили, что Россия не будет отказываться от планов дальнейшего развития и качественных изменений во всех ключевых сферах жизни, несмотря на кризисы, вызванные пандемией коронавируса.

Как сообщал NEWS.ru, экономист Никита Масленников предрёк падение рубля к концу месяца. По его мнению, курс рубля может сильно просесть, если США примут решение о введении санкций в отношении России, несмотря на то что текущая ситуация в Вашингтоне скорее способствует ослаблению доллара.