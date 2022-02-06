Экономист назвал условие снижения курса доллара до 71 рубля

Старший экономист аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Максим Петроневич рассказал, что при нормализации геополитической обстановки, а также ещё некоторых факторов рубль мог бы продолжить начавшееся на прошлой неделе укрепление и достичь 71-72 рублей за доллар, передаёт EADaily. Пока же на утренних торгах МосБиржи курс доллара составлял чуть более 76 рублей, а евро стоил 86,91 рубля.

Из-за нестабильности на политической арене рубль с начала декабря прошлого года, по мнению эксперта, недополучил 6−8%. Поэтому в отсутствие геополитических рисков курс доллара мог бы быть на уровне от 71 до 72 рублей. До этого уровня рубль может дойти под воздействием рекордных поступлений экспортной выручки в отсутствие компенсирующих интервенций Банка России и в случае резкой разрядки конфликта вокруг Украины, добавляет аналитик.

Однако, по его предположению, в ближайшее время нестабильность в мире сохранится — как в политике, так и на рынках. Небольшую передышку ситуации дадут разве что Олимпийские игры в Пекине. Поэтому заметного укрепления рубля можно ждать только ближе к лету. А до середины весны курс закрепится на уровне 75−76 рублей за доллар, отметил Петроневич.

В конце прошлой недели валютная пара доллар/рубль снизилась, протестировав уровни середины января, добавляет аналитик «БКС-Экспресс» Михаил Зельцер. Тем не менее, по его словам, большой активности игроков на ослабление доллара не видно, и уровень в 76 рублей за доллар остаётся актуальным.

Впрочем, он ожидает, что в пятницу Центробанк повысит ключевую ставку, что сыграет в пользу нацвалюты.

Ранее политолог и экономист Александр Дудчак рассказал, кому могут быть выгодны колебания курса рубля, наблюдаемые в течение последних недель. По его словам, на сегодняшние изменения курса рубля реально не влияют ни геополитика, ни угроза вторжения России на территорию Украины, ни цены на нефть, а золотовалютные резервы превышают объём денежной базы. Зато нынешние колебания позволяют финансовым организациям зарабатывать на спекуляциях и выводить деньги за рубеж. Эксперт также призвал россиян к спокойствию и дал советы по сохранению сбережений.