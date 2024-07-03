Экономист назвал условие, при котором Россия вернет 2007 год Аналитик Разуваев: для возвращения экономики 2007 года необходимо укрепить рубль

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Миллиардер Олег Дерипаска, назвавший экономику России образца 2005-2007 года «экономикой мечты», был прав, поскольку с 2000 по 2008 год фондовый рынок вырос в долларах больше, чем в 10 раз, а уровень ВВП повысился почти вдвое, поделился мнением с NEWS.ru экономист и финансовый аналитик Александр Разуваев. По его словам, чтобы вернуть ее в это состояние необходимо укреплять рубль.

Первые два срока Путина — лучшие за все время его правления. Именно с 2000 по 2008 год до кризиса фондовый рынок вырос в долларах больше, чем в 10 раз, ВВП также вырос почти в 2 раза. Дерипаска, конечно, смотрит со своей колокольни. Достаточно посмотреть индекс долларовый, в 2008 году пик — 2500. А сейчас этот индекс 1000. То есть, долларовые доходы в 2007 году были выше. Поэтому, Дерипаска, конечно, прав, — сказал он.

Разуваев отметил , в 2007 году в России действительно была «экономика мечты». По его словам, сейчас в стране и близко нет тех зарплат, которые были в те годы на хороших должностях. Как пояснил эксперт, дело в том, что тогда была другая геополитика.

Условие, чтобы экономика стала «экономикой мечты» — укрепление рубля в реальном выражении, с учетом роста цен. И экономический рост, конечно же, рост фондового рынка. Путин поставил цель удвоить капитализацию к 2030 году. Но все зависит от политики, можно и больше, — заключил он.

Дерипаска ранее заявил, что России понадобится около 12 лет, чтобы построить «экономику мечты», которая была в стране в 2005-2007 годах. По его словам, которые приводит РИА Новости, козырями России являются долговой рынок и рынок облигаций, который может сильно расти, минимум в четыре раза.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее заявила, что главными ограничениями для развития экономики России являются сложность доступа к технологиям и «длинным» инвестициям. Однако на первое место она поставила нехватку рабочей силы, добавив, что все эти проблемы взаимосвязаны.