Экономист назвал условие достижения финансовых успехов Россией Экономист Лежава: другое отношения к рублю позволит достичь финансовых успехов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы России достичь финансовых успехов, Минфин, ЦБ и депутаты должны изменить свое отношение к рублю, уверен экономист Александр Лежава. В беседе с «Царьградом» эксперт подчеркнул, что сейчас многие чиновники воспринимают рубль как валюту второго или даже третьего сорта.

На сегодня отношение к российскому рублю что в Минфине, что в ЦБ, что среди депутатов одно и то же: они смотрят на российский рубль как на валюту второго сорта, а то и третьего. И до тех пор, пока это отношение не изменится, особых успехов я бы ожидать не стал, — пояснил экономист.

Лежава отметил, что важно изменить подходы, чтобы достичь показателей не только с точки зрения цифр. Основной вопрос, по его словам, заключается не в размере зарплат, а в том, сколько реальных товаров можно приобрести на получаемые деньги. Тем временем замгендиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Дмитрий Белоусов подчеркнул, что главными ограничениями в развитии экономики страны являются отсутствие трудовых резервов и санкции.

Наши основные ограничения — по численности занятых, потому что у нас резервов по труду нет. С другой стороны — санкции. Соответственно, два основных направления деятельности — это технологическая и социальная модернизация, — заключил Белоусов.

Президент России Владимир Путин ранее поручил правительству вывести страну в четверку крупнейших экономик мира по показателю ВВП к 2030 году. Такое распоряжение он дал по итогам послания Федеральному собранию.