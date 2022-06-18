Экономист назвал уход компаний из РФ давним планом «блицкрига» Запада Экономист Зубец назвал уход иностранных компаний из России давним планом Запада

Фото: Omar Marques/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец заявил, что уход крупных иностранных компаний с российского рынка планировался Западом заранее. Это можно расценивать как удар по России, нанесённый с разных сторон, приводит слова эксперт радио Sputnik.

В частности, это блокирование российских резервов в долларах и евро, отказ поставлять запчасти для западных самолётов, прекращение поставок микроэлектроники. а также психологическое давление, вызванное уходом иностранных компаний с российского рынка.

Понятно, что этот блицкриг был организован давно и с применением властного ресурса. Потому что крупные западные компании, которые вложили сюда миллиарды долларов, могут встать и уйти только под сильным давлением своих правительств, — пояснил экономист.

Кроме того, помимо политического и экономического давления Запад развернул небывалую антироссийскую кампанию в СМИ.

Наши западные «партнёры» не брезгуют ничем для того, чтобы надавить на Россию. Но правда состоит в том, что и их экономическое и психологическое давление на Россию кончилось ничем, — резюмировал Зубец.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме прокомментировал санкционный блицкриг Запада цитатой американского писателя Марка Твена. Глава страны указал на то, что эта информация была преувеличена, а операция с рестрикциями провалилась.