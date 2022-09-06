Экономист назвал прогноз Bloomberg о рецессии в России необоснованным Экономист Зубец назвал прогноз Bloomberg о «глубокой рецессии» в России необоснованным

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Статья агентства Bloomberg о длительной рецессии в России — это личное мнение неназванных экспертов, заявил в беседе с «360» доктор экономических наук Алексей Зубец. Он назвал заявления в публикации необоснованными и предупредил, что сегодня Россия гораздо лучше переносит последствия экономических санкций, чем предполагали.

Надо понимать, что эти оценки — это худший вариант, а не основной. В основном варианте они предположили достаточно мягкие сценарные условия и просадку экономики до 2023 года. В статье представили чье-то личное мнение, потому что оно расходится с оценками правительства. <...> Непонятно, откуда возьмутся такие апокалиптические сценарии, — рассказал Алексей Зубец.

Эксперт считает подозрительным, что агентство не назвало авторов использованного в статье отчета. Также он обращает внимание на то, что отчет мог быть составлен очень давно, потому что такие пессимистичные оценки давали в основном весной. Экономист в том числе сомневается в обосновании сделанных в публикации выводов. Они доказывались положением о том, что прекращение торговли России с Евросоюзом приведет к убыткам для российского бюджета. Однако главный товар России в Европе, по словам Зубца, — это нефть и газ. Он уточняет, что России удалось возместить потерю европейского рынка и перенаправить эти поставки в другие страны.

Издание Bloomberg ранее выпустило публикацию, в которой спрогнозировало «глубокую рецессию» для российской экономики из-за санкций западных стран. Авторы издания отметили, что в 2023 году экономический спад будет еще более серьезным, чем сразу после введения санкций, и у России нет хороших сценариев развития. Журналисты считают, что страна сможет оправиться от санкционного давления лишь в конце десятилетия или позже. Отмечается также, что ограничения на доступ к западным технологиям могут отбросить страну от существующих стандартов на поколение или два, поскольку ей придется пользоваться менее продвинутыми альтернативами из Китая и Юго-Восточной Азии.