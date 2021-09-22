Экономист назвал сроки ослабления рубля

Старший экономист аналитического управления банка «Открытие» Максим Петроневич заявил, что у рубля есть достаточный потенциал для укрепления позиций в ближайшей перспективе. По его мнению, постепенное ослабление российской валюты возможно только в конце 2022 года, сообщает агентство ПРАЙМ.

Рубль обладает потенциалом для укрепления на фоне высоких ставок и позитивной ситуации с сальдо внешней торговли. Ранее в августе был зафиксирован близкий к рекордному с начала 2020 года приток средств нерезидентов в страну на фоне сокращения интереса российских инвесторов к зарубежному рынку, — отметил эксперт.

Он добавил, что считает незначительным потенциал укрепления рубля к доллару — к середине 2022 года доллар может стоить 71–72 рубля. При этом с конца 2022 года, по мнению экономиста, рубль может начать ослабевать темпами, не превышающими 4% годовых.

Способствовать «проседанию» российской валюты будут ожидаемый рост долларовых ставок, постепенная коррекция до нормального уровня цен на металлы и продукцию АПК, а также увеличение импорта, подчеркнул Петроневич.

Ранее стало известно, что инфляция в России измеряется двузначными величинами, а прогнозы ведомств не соответствуют действительности. Об этом заявил экономист Владислав Жуковский. По его словам, никакой инфляции, объявленной Минэкономразвития, ни в 4%, ни в 5%, ни даже в 5,8% в России нет. Он предложил чиновникам сходить в магазин и посмотреть, как изменились цены.