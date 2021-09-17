Экономист назвал способ вывода автомобильной отрасли из кризиса

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Россия должна учитывать многие факторы, чтобы вывести автомобильную отрасль из кризиса. В первую очередь необходимо привлекать лучших иностранных специалистов и организовывать подготовку собственных кадров для работы на промышленных предприятиях. Об этом «Экономике сегодня» рассказал экономист Михаил Беляев.

В России существует множество идей, теоретических разработок, но возникают проблемы с производством. Это связано с недостатком квалифицированных кадров, — отметил экономист.

Беляев считает, что России добиться успехов поможет пример КНР. Китай отправлял своих студентов учиться за рубеж, благодаря чему была создана сильнейшая база для технического прогресса. Такой же сценарий возможен и в РФ.

Отечественная база подготовки кадров за государственный счёт. Ведь это задача властей — учредить производственные комплексы, поставив задачу овладеть знаниями о создании дефицитных компонентов, — заключил Беляев.

Ранее вице-премьер РФ Юрий Борисов рассказал, что российские предприятия потенциально могут закрыть потребность рынка в полупроводниках для автомобильной промышленности при условии увеличения объёмов производства.