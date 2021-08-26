Экономист назвал способ сдержать цены на продукты

Меры, принимаемые Центробанком для снижения инфляции в России, недостаточны. Такое мнение «ФедералПресс» высказал экономист, руководитель общественного движения «Аврора» Пётр Заборцев.

Как отметил эксперт, вместе с ростом инфляции в стране увеличиваются и цены. По его словам, для борьбы с этими экономическими проблемами следует предпринять три шага. Во-первых, допустить свободную конкуренцию. Нельзя, чтобы складывалась такая ситуация, когда на рынке остаются 3-4 крупных производителя, которые начинают манипулировать ценами.

Во-вторых, нужно использовать прозрачность информации. Должны быть сервисы для сравнения цен, которыми могли бы воспользоваться как пенсионеры, так и крупные компании. Третий шаг, который удержит рынок от роста цен, это снижение издержек. Для этого производители должны быть напрямую связаны с потребителями, сказал Заборцев.

В сумме три предлагаемых решения — это новые элементы экономической политики, способные удержать рост цен и способствовать развитию экономики и благосостоянию граждан в исторической перспективе, — пояснил экономист.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что Россия стремится сохранить баланс между ростом и темпами инфляции, а рост экономики страны достиг допандемийного уровня.