Экономист назвал слабые сферы российского импортозамещения

Слабыми сферами импортозамещения в России оказались авто- и авиастроение, а также электроника, рассказал экономист Василий Колташов в пресс-центре НСН. Напротив, в продовольственной сфере удалось заменить импортные продукты весьма успешно, считает он.

Первое направление — это высокотехнологичная продукция (детали автомобилей). Внезапная для потребителя санкционная атака привела к сбою и показала, что импортозамещение не достигло пока достаточных успехов. Второе — авиастроение, по нему не получалось достаточного прорыва в прежние годы, только сейчас мы можем рассчитывать на то, что эти направления будут развиваться. По электронике также трудности, — сказал Колташов.

Он напомнил, что Тайвань остановил поставки процессоров по российским патентам.

Ранее интернет-предприниматель Герман Клименко заявил, что ограничение на ввоз в Россию компьютерных процессоров вычеркнет страну из технологической гонки. До этого Россия могла находиться в топ-4 мировых лидеров в IT-сфере, считает он. Теперь она становится «третьеразрядной страной в мире технологий», считает Клименко.

В свою очередь специалист по информационной безопасности Владимир Келаскин сообщил, что технологические процессы производства «Эльбруса» и «Байкала» отстают от реальности не на годы, а на десятилетия и основаны на архитектурах, разработанных в США и Великобритании. Промышленное производство этих систем своими силами невозможно.