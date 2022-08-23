Экономист назвал скупку иностранных активов трамплином для бизнеса в России Экономист Масленников: покупка иностранной промышленности поможет бизнесу России

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Покупка иностранных активов в области промышленности по сниженной стоимости служит трамплином для запуска производственного цикла и импортозамещения, пишет «ПолитЭксперт» со ссылкой на экономиста Института современного развития Никиту Масленникова. Новая продукция, по мнению эксперта, сможет выйти не только на внутренний рынок, но и на международный.

Покупка компаний в сфере услуг и гостинично-ресторанном деле при этом не обещает однозначной прибыли, считает Масленников. Новым собственникам нужно постараться, чтобы сохранить прежний уровень сервиса и репутацию.

При покупке иностранных компаний в области обслуживания все не так однозначно, безупречно и успешно, как могло показаться изначально. <...> Надо смотреть на реакцию потребителя, поскольку он всегда прав. Если ему что-то не нравится, если у него есть какие-то соображения по поводу функционирования бизнеса, их нужно учитывать, — рассказал экономист.

Ранее сообщалось, что компания Bosch ищет покупателя своих российских заводов. Эти предприятия не приносят компании прибыли, в связи с чем варианты их покупки рассматривали другие участники рынка, включая ретейлеров. Участники рынка полагают, что заводы могут стоить до 4,4 млрд рублей. Среди возможных покупателей может оказаться китайская компания Midea, которая давно хочет локализоваться в России.