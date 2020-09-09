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Экономист назвал шумом предупреждение Deutsche Bank об «эпохе беспорядка»

12:30, 10 сентября 2020
Фото: Jan Huebner/Blatterspiel/Global Look Press

Прогнозы Deutsche Bank о предстоящей «эпохе беспорядка» ничем не обоснованы и являются очередным хайпом, завяил экономист Вячеслав Зайченко.

В своём докладе Джим Рейд предположил, что отличительной чертой новой эпохи станет возвышение экономики Китая над американской, и вся ситуация будет похожа на противостояние США и СССР в период холодной войны.

Сопоставления Китая, Америки и СССР неправильное хотя бы потому, что у СССР никогда не было первой экономики мира, а Китай таковой является. Это принципиально важное отличие, — подчеркнул Зайченко.

По его мнению, СССР был бедной державой, которой «еле-еле хватало, чтобы закрывать „завтрашний день“». Китай, наоборот, уже несколько лет подряд опережает Соединённые Штаты по темпам мирового ВВП. В настоящее время ВВП КНР составляет 25%, тогда как у США около 20%. Таким образом китайская сторона занимает 45% мирового ВВП, что не является даже половиной мировой экономики.

Экономист считает, что все данные в докладе «завышены и преувеличены».

Это шумы, которые сказываются на общем мировом порядке. Но надо всегда помнить, что есть третий игрок, который занимает огромную часть ВВП — это весь Евросоюз, — отметил он.

При этом, добавил Зайченко, не стоит забывать об Индии, тихоокеанском регионе Австралии и Японии, которая закрывает оставшуюся часть ВВП.

Он подчеркнул, что по поводу доклада «пошумят, поговорят» и через пару дней забудут, так как кто-то просто хотел «получить хайп на своих выводах».

Экономист добавил, что Китай сможет оперативно подстроиться ко всем изменениям, так как у его властей есть правильная экономическая модель.

Беспорядков точно не будет. Это как раз очень хороший системный порядок, — заверил Зайченко, в комментарии для «360».

Как писал NEWS.ru, ранее 

Deutsche Bank предрёк начало так называемой эры беспорядка, характеризующейся серьёзными изменениями во многих сферах жизни общества. Начало этого цикла подстегнёт пандемия коронавируса.

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