Экономист назвал самые тяжелые для экономики России санкции Экономист Юденков: больше всего по РФ ударил арест золотовалютных резервов

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Больше всего по экономике России ударили арест золотовалютных резервов, отключение от SWIFT, запрет на операции в долларах и евро, а также ограничения по технологическому импорту, считает профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредитов РАНХиГС Юрий Юденков. Он также отметил, что худшие прогнозы не оправдались, но РФ имеет дело с кризисом, который придется преодолевать несколько лет, пишет «Экономика сегодня».

Блокировка золотовалютных резервов и корреспондентских счетов российских банков является основной санкцией. Это просто грабеж, такие действия даже трудно назвать санкциями. Второе по степени влияния решение — это запрет на импорт в Россию новых технологий и оборудования, — считает эксперт.

Юденков подчеркнул, что многие западные валюты стали для России токсичными. Выходом из создавшейся ситуации он видит в переходе на нацвалюты в торговле с дружественными странами и полном уходе от доллара и евро.

Экономист также добавил, что Россия выдержит нефтяные санкции от ЕС, а многие страны Европы страдают от энергокризиса и могут не выбраться без российских ресурсов. Нефтяное эмбарго не главная проблема РФ, а большинство экономических трудностей продолжают упираться в структурные ограничения и поиски новых драйверов роста ВВП, заключил эксперт.

В августе доллар США вместо традиционного укрепления будет слабеть, это произойдет из-за антироссийских санкций и снижения спроса на него в РФ, заявила руководитель направления аналитики и исследований Accent Capital Елена Михайлова. По ее словам, незаконные ограничения в отношении России поставили под угрозу репутацию американской валюты.