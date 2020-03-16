https://static.news.ru/photo/0ae93b4a-677e-11ea-b4e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rosneft/via Globallookpress.com

Если промышленное производство не возобновится в прежних объёмах, то цена на нефть не повысится. Такое мнение высказал первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Игорь Ковалёв.

Эпидемия коронавируса наносит серьёзный ущерб экономикам ведущих стран мира, прежде всего экономике Китая, который является одним из ключевых потребителей энергоресурсов. Вот здесь, на мой взгляд, и кроются самые серьёзные проблемы, — отметил эксперт в эфире радио Sputnik.

По его словам, есть другие товаропроизводители, где ситуация не вполне понятна. Например, Германия долго опережала КНР по производству и поставкам на мировые рынки промышленной продукции. Поэтому пока никаких оптимистических прогнозов не может быть.

Страны ОПЕК+ не смогли договориться по вопросу сокращения добычи нефти 6 марта. С 1 апреля все ограничения по добыче нефти в странах — участницах альянса будут сняты. Эта информация вызвала обвал на нефтяном рынке и резкое падение рубля.

Центробанк в рамках «упреждающих мер» продал валюту на внутреннем рынке с расчётами 13 марта на 3,7 млрд рублей. На заседании 20 марта представители ЦБ будут обсуждать, насколько необходимо повысить ключевую ставку. По мнению аналитиков, ситуация на рынке закладывает ужесточение политики регулятора на 25–50 базисных пунктов.