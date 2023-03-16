Экономист назвал пять основных проблем российской экономики Экономист Коган: уход иностранных компаний из России замедлил ее развитие

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московская биржа

Российская экономика на данный момент столкнулась с пятью серьезными проблемами, заявил экономист Евгений Коган. По его словам, из России ушли около тысячи иностранных компаний, что замедлило развитие страны. Он пояснил, что из-за санкций отечественные компании останутся без конкуренции, а значит инновации будут происходить реже. Помимо того, большое влияние оказывают такие факторы, как дефицит госбюджета, миграция специалистов из России, снижение покупательной способности населения и отсутствие инвестиций, рассказал эксперт журналу «Компания».

Если вам кажется, что уход зарубежных компаний может оказать положительный эффект на российскую экономику и поддержать отечественного производителя, это является очень наивным заблуждением. Из России ушли многие компании, которые обеспечивали конкуренцию, привносили новые, более эффективные практики на рынок <...> Значит, инновации будут происходить реже, развитие будет менее стремительным, — пишет Коган.

Экономист отметил, что российский бюджет на ближайшие три года сверстан с дефицитом. Это значит, что стране необходимо искать новые источники денег. Помимо того, миграция сотен тысяч специалистов создала колоссальную неопределенность для отечественного бизнеса. Другой серьезной проблемой экономики России является снижение доходов населения из-за санкций, что провоцирует сокращение потребления. Также эксперт подчеркнул, что ограничения Запада привели к оттоку инвестиций из страны за счет уменьшения объемов долгосрочных кредитов от иностранцев. Помимо того, из-за высокой неопределенности страдают и внутренние инвестиции. Падение капитализации Мосбиржи связано с выводом денег из России, пояснил Коган.

Ранее Коган рассказал, что российская экономика в 2023 году столкнется с дефицитом бюджета, который может достигнуть 4–5 трлн рублей, хотя запланированный дефицит составляет 3 трлн рублей. Он пояснил, что это не создаст для страны больших проблем благодаря бюджетному правилу, которое помогает стабилизировать курс валюты. При нехватке денег в бюджете государство продает, например, юани из Фонда национального благосостояния и компенсирует этим нехватку поступлений, напомнил эксперт.