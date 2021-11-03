Экономист назвал продукты, которые резко подорожают к Новому году

Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития, экономист Никита Масленников предупредил о резком взлёте цен на плодоовощную и молочную продукцию перед новогодними праздниками. На это влияют традиционные сезонные факторы и высокая инфляция на мировых продовольственных рынках, пояснил эксперт.

Стоимость фруктов и овощей уже в октябре выросла на 8,65%. Это практические в четыре раза выше, чем по всем продовольственным товарам в среднем.

Очень сильное опережение [по росту цен] у плодоовощной продукции. Но здесь закрыться невозможно, потому что плоды и овощи — это скоропортящаяся продукция. Поэтому здесь надо просто внимательно смотреть, что будет происходить с ценами и какой рацион у вас будет на Новый год. Этот тот риск, который всегда с нами. Это наш с вами праздник! — отметил экономист.

На рост цен в данном случае повлиял сезонный фактор, когда предыдущий урожай начал заканчиваться и произошли провалы в логистике. Что касается молочной продукции, она может подорожать до 15%.

Тут оценки разные, но то, что она может подорожать и на 7%, и на 10%, и на 15%, — достаточно реальная перспектива, — пояснил эксперт.

И уже в начале ноября может резко взлететь цена на мясо и мясную продукцию. Но стоимость этих продуктов должна стабилизироваться к Новому году, считает Масленников.

Резкое подорожание не коснётся шоколада, конфет и кондитерских изделий. Правительство отменило таможенную пошлину на какао-бобы, поэтому если рост цен и будет наблюдаться, то только за счёт повышенного спроса.

Всё зависит от того, как народ потянется. Если он захочет 10 коробок конфет на душу населения иметь, то тогда всё возможно. Если более-менее умеренно, исходя из принципов здорового образа жизни и правильного питания, то я не думаю, что это будет резкий взлёт цен, — пояснил собеседник издания.

Ранее сообщалось, что Минсельхоз не исключает роста цен на молочную продукцию из-за роста её себестоимости. Также на подорожании может сказаться введение обязательной маркировки.