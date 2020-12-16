Экономист назвал продукты, которые подорожают после мер по заморозке цен

https://static.news.ru/photo/6126b154-3feb-11eb-88fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Целый ряд продуктов подорожает после указания Владимира Путина заморозить цены на базовые продовольственные товары. Это хлеб, макароны, овощи, фрукты.

Такое мнение высказали председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов и экономист и предприниматель Антон Любич. Указ о заморозке цен приведёт к тому, что возникнет дефицит дешёвых продуктов, приводит мнение экономиста Антона Любича URA.RU. Это обусловлено тем, что российские власти установят цены на товары ниже уровня экономкласса.

Несомненно, производители произведут в определённом количестве товары по социальным ценам. Но вот товары других брендов поступят в продажу с новыми ценами.

Тем, кому не хватило товаров экономкласса, придётся мириться с более высокими ценами. Будет какое-то количество хлеба, макарон и масла по социальной цене, но большая часть подорожает, — прогнозирует специалист.

Другой эксперт — Андрей Карпов — уверен, что рост цен на продукты является процессом постоянным. Есть сезонный рост цен и есть обычное подорожание к концу года.

В конце и начале года остаётся меньше отечественной продукции из категории «овощи, фрукты». Соответственно, продаётся больше импорта. Цены потихоньку растут. Это также связано с ростом стоимости товаров на международных биржах, — так объяснил рост цен представитель ретейлеров.

Ранее NEWS.ru сообщал, что поправки о государственном регулировании цен на базовые продукты питания уже поступили на рассмотрение в Госдуму. Документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента как поправки к законопроекту о статистическом учёте.