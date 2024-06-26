Экономист назвал причины возврата индексации пенсий работающим россиянам Экономист Беляев: индексацию пенсий вернули для удержания возрастных сотрудников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Индексацию выплат работающим пенсионерам вернули для удержания сотрудников, считает экономист и финансовый аналитик Михаил Беляев. В беседе с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что после приостановки индексации многие пожилые сотрудники начали покидать рабочие места. Кроме того, по его словам, в данном решении есть и аспект социальной справедливости.

Одна из причин — необходимость в удержании кадров на рабочих местах. Известный факт, что после приостановки индексации пенсии рабочие места сразу покинули очень много людей. В принятии данного решения есть и аспект социальной справедливости, — пояснил Беляев.

Как уточнил экономист, социальная справедливость заключается не только в выравнивании доходов, но и в том, что нет правового резона ограничивать или замораживать ту сумму, которую человек заработал за жизнь. Кроме того, он подчеркнул, что некоторые пенсионеры находили способ обойти ограничения.

В компаниях, где была большая текучка кадров, люди увольнялись и получали эту дополнительную надбавку, а через некоторое время снова устраивались на работу. И, кстати, иногда это делалось даже по согласованию с администрацией, — заявил Беляев.

Депутат Госдумы Никита Чаплин ранее объяснил, что выплаты работающим пенсионерам будут рассчитываться исходя из потенциального размера пенсии, которую человек получал бы с учетом всех индексаций с 2016 года. Парламентарий подчеркнул, что эта инициатива станет важным шагом к социальному равенству.