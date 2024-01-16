Экономист назвал причины рекордного роста числа ИП в России Экономист Толкачев связал рост числа ИП с упрощенным налогообложением

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рекордный рост числа зарегистрированных в России ИП в 2023 году связан с преимуществом упрощенной системы налогообложения, считает профессор департамента экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Сергей Толкачев. В разговоре с РИАМО экономист отметил, что также индивидуальное предпринимательство предполагает сокращение издержек для бизнеса.

Экономист уточнил, что многие компании идут по пути аутсорсинга. Они выделяют часть бизнес-процессов из общей структуры и регистрируют их в качестве независимых ИП. По словам эксперта, таким образом они упрощают свою работу.

Многие фирмы идут по пути аутсорсинга и выделяют из своей структуры часть бизнес-процессов, например, программистов, которым в существующей регуляторной среде проще работать в качестве независимых ИП, — пояснил Толкачев.

Федеральная налоговая служба ранее сообщила, что в 2023 году в России были зарегистрированы рекордные 986 тысяч новых ИП. В 2022 году их число составило 809 тысяч.

Депутаты Госдумы в октябре 2023 года предложили упростить переход в самозанятые для предпринимателей. Соавтор законопроекта Наталья Костенко отметила, что бизнесменам не придется отправлять налоговые уведомления, из-за отсутствия которых статуса могут лишить через месяц.