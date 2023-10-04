Экономист назвал причину возможного банкротства «Роснано» Экс-министр экономики Нечаев: причина провала «Роснано» — отсутствие конкуренции

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Заявления руководства корпорации «Роснано» о предстоящем банкротстве говорят о том, что в России не удалось создать «очередную госкомпанию», заявил в беседе с «Радио 1» бывший министр экономики России Андрей Нечаев. По его мнению, причиной неудачи стало отсутствие конкуренции.

Чтобы развивались инновации, нужна благоприятная среда, в том числе конкурентная. <...> Курс был взят на создание госкомпаний и госкорпораций, которые играют ключевую роль в подавляющем большинстве секторов экономики, — заявил экономист.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что правительство изучает финансовую ситуацию в «Роснано» из-за «большой дыры». При этом руководство корпорации заявило, что не может погасить долговые обязательства компании в полном объеме за счет собственных средств. В качестве объяснения причины в «Роснано» сослались на признаки банкротства.

Это означает, что попытка создать очередную госкомпанию, которая в данном случае занималась венчурным бизнесом, нанотехнологиями и инновацией, не удалась, — прокомментировал ситуацию Нечаев.

Между тем вероятность банкротства «Роснано» оценивается как высокая. Согласно статистическим данным, чистый долг компании в конце июня составил 95,56 млрд рублей, что почти на 5 млрд выше, чем в начале 2023 года.