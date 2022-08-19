Экономист назвал причину ускорения дефляции в России Экономист Петров: дефляция ускорилась благодаря мерам правительства РФ

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Кандидат экономических наук Илья Петров заявил, что дефляция в России ускорилась из-за механизмов борьбы с инфляцией, которые были разработаны кабмином. По его словам, мировая экономика сейчас переживает непростые времена, которые усугубил энергетический кризис, однако российская экономика, несмотря на давление санкций, стремительно восстанавливается, пишет «Экономика сегодня».

Рост цен — это в любом случае всегда совокупность факторов, на которые порой трудно повлиять. Однако те механизмы борьбы с инфляцией, которые были разработаны и внедрены правительством РФ, действительно принесли свои плоды, и на сегодняшний день можно смело говорить о признаках дефляции в нашей стране, — отметил эксперт.

Замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов заявил, что скачка цен на продовольственные товары не ожидается. Он подчеркнул, что крупные ретейлеры продолжат ограничивать наценку на социально значимые товары, так как правительство контролирует все эти процессы.

Согласно данным Росстата за август 2022 года, в России цены на продукты в продовольственных магазинах продолжают снижаться второй месяц подряд. При этом темпы дефляции ускоряются. В июне она составила 0,35%, а в июле — 0,39%. С 2 по 8 августа в большинстве регионов России снизились цены на подсолнечное масло, гречневую крупу, рис, пшено.