Экономист назвал причину нового ослабления рубля Экономист Зубец: рубль искусственно ослабляют на фоне дефицита бюджета

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Очередное ослабление курса рубля имеет искусственную природу и связано с дефицитом федерального бюджета, заявил в беседе с «360» директор института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец. По его мнению, внешнеполитические причины не оказывают сильного влияния на российскую валюту.

Рубль дорожает только потому, что это нужно бюджету. То есть главная причина того, что курс доллара превысил 100 рублей, а не 90 и не 85, состоит в том, что правительству нужны деньги. Поэтому курс удерживается искусственно на этом уровне, чтобы снизить дефицит, — высказал мнение Зубец.

Он также рассказал, что обстановка в мире, в том числе эскалация палестино-израильского конфликта, не влияет на курс российской валюты. Напротив, ближневосточное обострение привело к росту цен на нефть.

Зубец отметил, что, скорее всего, укрепление рубля вряд ли произойдет в течение ближайшего года, так как в бюджет России заложены большие расходы.

В понедельник, 9 октября, на МосБирже произошло резкое ослабление российской валюты, когда курсы доллара и евро превысили 102 и 107 рублей соответственно. Несмотря на то что к концу дня курс повысился до 99 рублей за доллар, 10 октября доллар снова перешел 100-рублевую отметку.