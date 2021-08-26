Экономист назвал последствия продления льготной ипотеки

Продление программы льготной ипотеки в стране является хорошей инициативой, только она может нарушить баланс спроса и предложения, отчего цены на жильё вырастут. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» сообщил экономический обозреватель Александр Кареевский.

Продление программы поможет решить жилищный вопрос. Другое дело, чтобы при этом было адекватное предложение и цены не росли. Это должно делаться вместе — льготы для покупателей и увеличение предложения жилья, иначе мы увидим то, что было в 2020-м и в начале этого года, — отметил экономист.

Год назад был значительный рост цен на жильё. И если сейчас предложение на рынке недвижимости так и не увеличится, цены продолжат расти и это будет побочным эффектом продления программы. В свою очередь, это сводит на нет весь эффект от льготной ипотеки, считает специалист.

Однако российские власти пытаются держать ситуацию под контролем. В частности, происходит удержание цен на металлы и стройматериалы, заключил Кареевский.

Ранее правительство РФ продлило действие программы «Семейная ипотека» до конца 2023 года, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.