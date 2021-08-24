Экономист назвал популизмом меру о запрете взыскания соцвыплат

Любые изменения в банковской среде, в первую очередь, стоит обсуждать с банками и специалистами, поэтому запрет на взыскание соцвыплат банками является популистской мерой. Об этом «360» рассказал доцент РАНХиГС, экономист и аналитик Николай Кульбака.

Новая мера может повлечь за собой увеличение стоимости самого кредита. Фактически это означает, что банки должны будут закладывать в его процент те возможные потери, которые понесут, когда люди откажутся платить, — считает экономист.

Сама же банковская сфера является довольно специфичной системой. Какие-то резкие и необдуманные действия могут привести к непредвиденным последствиям и сильно расшатать равновесие. Поэтому подобные инициативы необходимо обсуждать и анализировать со специалистами, отмечает Кульбака.

Новая мера сама по себе недостаточно продумана и она является, скорее всего, обычным популизмом, потому что банковское сообщество в обсуждение данного вопроса даже не привлекали, резюмировал аналитик.

Ранее Президент РФ Владимир Путин предложил запретить списывать у населения в счёт долгов социальные выплаты, в том числе и деньги на детей.