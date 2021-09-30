Экономист назвал подходящие моменты для покупки валюты до конца года

Рубль может продолжать своё укрепление до конца года. При этом наиболее вероятен рост рубля по отношению к евро. Резких скачков курса не ожидается. поэтому лучше покупать валюту постепенно. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ рассказал экономист Максим Петроневич.

С учетом рисков ухудшения двусторонних отношений между Россией и США в случае расширения санкций на операции с российским госдолгом имеет смысл покупать валюту постепенно, — подчеркнул эксперт.

Петроневич отметил, что традиционно в конце каждого месяца компании продают больше валюты, чтобы заплатить налоги. В это время растёт спрос на рубль, и он, соответственно, укрепляется. Потому в такие периоды приобрести иностранную валюту может оказаться ещё выгоднее.

В настоящее время фаза сентябрьского налогового периода позади, поэтому курсы могут в перспективе скорректироваться в пользу рубля, пояснил эксперт.

Ранее сообщалось, что в США конфисковали партию фальшивых купюр на $6,5 млн якобы из России.