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Экономист назвал основные причины ослабления рубля

20:01, 29 сентября 2020 11
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалист по финансовым инструментам Вячеслав Зайченко объяснил, почему рубль продолжает сдавать позиции. По его словам, это происходит под влиянием сразу нескольких факторов. Основные из них — падение цены на нефть марки Brent, слухи о второй волне коронавируса и выборы в США. Многие энергетические компании из-за этого сейчас не знают, как им заключать контракты на будущий год.

К сожалению, скорее всего, рубль к доллару пойдет на 84-ю отметку, а евро пойдет на 100. Это связано с тем, что не осталось никаких технических сопротивлений, которые могли бы остановить основных спекулятивных игроков биржевого рынка. И, видимо, нас будут ждать такие максимумы, а потом цена будет снижаться. Самое главное, чтобы она долго не задержалась на таком уровне, — приводит слова Зайченко «ПолитЭксперт».

Эксперт ожидает, что курс восстановится на прежний уровень в течение первого месяца четвёртого квартала.

Сегодня в ходе торгов на Московской Бирже курс евро впервые с января 2016 года превысил отметку в 93 рубля. К 10:14 мск европейская валюта стоила 93,04 рубля. На открытии торгов 29 сентября её курс был 92,51 руб. Курс доллара на открытии торгов Московской Биржи вырос по отношению к рублю на 0,22%, до отметки 79,26 руб. В ходе торгов доллар поднялся до отметки 80, писал NEWS.ru.

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