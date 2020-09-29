Экономист назвал основные причины ослабления рубля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центробанк установил на 30 сентября курс доллара на уровне 79,68 рубля. Это на 1 рубль 1,32 копейки больше, чем предыдущий показатель.

Курс евро составляет 93,0237 рубля, что на 1 рубль 54,47 копейки выше показателей ранее. Как писал NEWS.ru, показатель курса евро впервые с января 2016 года поднялся выше 93 рублей. Европейская...