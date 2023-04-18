Экономист назвал недостаток хранения нефтегазовых доходов под проценты Экономист Кричевский: хранение нефтегазовых доходов под проценты спровоцирует излишнее укрепление рубля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Хранение нефтегазовых доходов на депозите под ключевую ставку ЦБ может спровоцировать излишнее укрепление курса рубля, предупредил доктор экономических наук Никита Кричевский. Комментируя предложение журналу «Компания», он пояснил, что предложенная формула несильно отличается от существующей, но на практике может привести к «голландской болезни».

Такая накачка денежной массы может привести к излишнему укреплению курса рубля. Многие страны, в том числе Россия, через такое проходили. Это называется «голландская болезнь», — отметил экономист.

По словам эксперта, на данный момент крупные банки России не испытывают проблем с ликвидностью. Он уточнил, что они готовы предлагать своим клиентам кредиты по довольно низким ставкам, но население продолжает следовать сберегательной модели и не готово тратить лишние деньги, в том числе и на кредиты. В связи с этим Кричевский задается вопросом, в какие финансовые организации Центробанку переводить рублевые депозиты.

Группа экономистов из ВШЭ, МГИМО и ЦБ ранее предложила использовать новое бюджетное правило, согласно которому нефтегазовые сверхдоходы можно было бы не переводить из рублей в юани и размещать их на депозит в регуляторе под ключевую ставку. По словам экспертов, это позволит Фонду национального благосостояния (ФНБ) накопить на 5 трлн рублей больше уже к 2024 году.