Экономист назвал металлы, которые прибавят в цене вслед за платиной

https://static.news.ru/photo/718982ce-6b97-11eb-a0e0-96000091f725_660.jpg Фото: U Aung/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Рекордное подорожание платины произошло во время торгов в подразделении Нью-Йоркской товарной биржи Comex. Утром 10 февраля 2021 года стоимость драгметалла достигла отметки $1,21 тысячи за тройскую унцию. Последний раз подобные высокие показатели фиксировались в 2015 году.

Повышение стоимости на 2,25% за сутки объясняется ожиданием роста высокотехнологических отраслей промышленности после «пандемического застоя», уверен эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Михаил Беляев. По его словам, платина используется именно в этих сферах, а природные источники ископаемого ограниченны.

Специалист отметил, что подорожание данного сырья может «подтолкнуть» вверх кобальт, литий и медь на фоне роста цифровизации и поставок соответствующего оборудования.

Платина — это и драгоценный металл, и, одновременно, металл, который используется в современных передовых технологиях, и у него ограничены природные источники. Эти три фактора существовали, но не работали в полной мере. В данном случае важна промышленная составляющая. Сейчас ожидается оживление экономики после пандемического застоя и ускоренный рост цифровой экономики, — заявил Беляев в эфире радиостанции Sputnik.

Планка в $1,21 тысячи за тройскую унцию платины может стать не последней. Эксперты прогнозируют увеличение стоимости до $1,25 тысячи.

Накануне, 8 февраля, на Токийской фондовой бирже был зафиксирован рекордный с августа 1990 года рост индекса Nikkei. Причиной роста называют оптимизм о поддержке экономики в США. В первые 15 минут торгов отражающий динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии индекс поднялся на 339,93 пункта, или 1,18% по сравнению с пятницей, и достиг 29119,12 пункта.

Рост стоимости акций замечен у компаний, работающих на рынке чёрной металлургии, добывающей отрасли, сельского хозяйства и рыболовства.

Эксперт центра финансовой грамотности научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина России Надежда Грошева рассказала, что самыми простыми и надёжными способами инвестиций в России сейчас являются банковский депозит и облигации федерального займа. Об этом писал NEWS.ru.