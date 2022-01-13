Экономист назвал локдаун возможным фактором сдерживания роста инфляции

Полноценный локдаун из-за коронавируса в России вряд ли введут, однако в этом случае подобные ограничительные меры могут стать для растущей инфляции сдерживающим фактором, заявил экономист Евгений Надоршин. По его мнению, локдаун может оказаться более эффективной мерой в этом вопросе. чем предложенные Центробанком инициативы, пишет Lenta.ru.

То же мы видели весной 2020 года. Локдаун — мера, которая может оказать более мощное влияние, чем все действия, уже предпринятые нашим Центральным банком, — подчеркнул Надоршин.

Он признался, что считает маловероятным полноценный локдаун. По мнению экономиста, власти России могут только ужесточить уже существующие меры. Свою позицию он аргументировал тем, что «омикрон» не так опасен, как «дельта». Надоршин считает, что локдаун не сильно ударит по экономике РФ, так как предприятия уже научились адаптироваться к условиям ведения бизнеса в эпоху коронавируса.

Так что жертвы, конечно, будут, но не огромные. Кроме того, малый и средний бизнес играют довольно скромную роль в нашей экономике. Кризисы последних, еще доковидных, лет только уменьшили их долю, — резюмировал он.

Ранее россиянам рассказали, в каких сферах стоит ожидать увеличения цен в 2022 году. Помимо традиционного повышения стоимости проезда, в России ожидается подорожание продуктов, услуг ЖКХ, топлива и жилья, считает директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Кирилл Тремасов в ноябре прошлого года.