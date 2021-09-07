Экономист назвал Кудрина «пенсионером» из-за предложения по приватизации

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин не понимает, что говорит и показывает лишь устаревшие знания, когда заявляет о сокращении влияния госсектора в экономике России. Об этом «Новым Известиям» рассказал экономист Никита Кричевский.

Глава Счётной палаты снова предложил сократить госсектор в экономике России. Что тут поделать, если Кудрину милее залоговые аукционы, ЮКОС, США в противовес Китаю или простые решения, далеко не всегда оказывающиеся верными. Такие перцы-западники всегда были, есть и будут, — отметил эксперт.

Главная ошибка главы Счётной палаты, по мнению экономиста, в том, что все его экономические знания уже давно устарели. Если отдать корпорации, например, Роснефть и Сбербанк, в частные руки, то ничего не изменится. При этом, если издержки и появятся, то они не будут отправлены в бюджет страны на пользу граждан, а просто осядут в карманах новых акционеров.

Ранее глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин высказался, что Россия должна сократить госсектор в экономике, поскольку сейчас это несёт в себе много рисков. По его словам, госсектор может временами играть важную и положительную роль, но ему пора начать сокращаться.