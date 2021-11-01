Экономист назвал контракт «Газпрома» с Молдавией политическим компромиссом

Новый контракт «Газпрома» с «Молдовагазом» — это политический компромисс, который поможет занять выгодные позиции для диалога с Евросоюзом по «Северному потоку — 2». Об этом ФБА «Экономика сегодня» заявил руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов. Пятилетний контракт на поставку газа — позитивное решение для имиджа «Газпрома», считает он.

Нам стоит положительно оценивать подписание нового контракта. Если бы «Газпром» не договорился с Молдавией, в компанию бы тыкали пальцем в Европе, рассуждая о том, что произошло с проевропейским правительством в Кишинёве. <...> Ситуацию в Европе описывали как попытки Москвы помешать Молдавии двигаться в «светлое будущее». Нельзя недооценивать последствия политических издержек в случае, если бы стороны не договорились накануне зимы, — объяснил Перов.

Он добавил, что непонятен принцип формирования цены на газ в новых договорённостях. Молдавия не может оплачивать топливо по высокой стоимости, значит были достигнуты политические договорённости, считает Перов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал взаимовыгодными договорённости о поставках газа в Молдавию. Поставки начались 1 ноября. Мининфраструктуры республики заявило о том, что стороны договорились о формуле расчёта стоимости газа, предложенной Молдавией.