Экономист назвал фактор, мешающий без потерь отказаться от российской нефти

Перевести производство на новый сорт нефти очень трудно, что не даёт западным странам легко заменить российскую нефть, сообщил экономист, политолог Василий Колташов. Он напомнил, что по этой причине США перешли на сырьё из России взамен венесуэльского, передаёт «Слово и Дело».

Переориентировать собственное производство на другой сорт нефти чрезвычайно сложно. Именно поэтому американцы, отказавшись от венесуэльской нефти, вынуждены были закупать похожую по составу российскую. А Россия, «Роснефть», помогла Венесуэле направить потоки для сбыта в другие части мира. Произошло замещение. Сейчас увидим нечто подобное, но ЕС возьмёт на себя расходы по адаптации к переработке большего количества нефти не из России, — сказал Колташов.

Он предположил, что из-за действий Евросоюза биржевые цены на нефть вырастут. Также экономист отметил, что значительную часть нефти Россия продаёт по долгосрочным контрактам, а переход в биржевую область вызовет то же, что и на газовом рынке.

Ранее американская нефтегазовая компания ExxonMobil заявила о заморозке проекта «Дальневосточный СПГ». По словам губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва, это решение связано с «политическими мотивами».