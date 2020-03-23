https://static.news.ru/photo/d9e81c6c-6d10-11ea-a9f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rosneft/via Globallookpress.com

Экономика РФ более устойчива к низкой стоимости нефти, чем экономика Саудовской Аравии. Такое мнение высказал руководитель российского аналитического департамента Bank of America Карен Костанян.

Он отметил, что у оппонентов почти 65% доходов бюджета поступает от нефтегазового сектора. Поэтому как в среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе «благодаря гибкому рублю» бюджет России должен лучше выдержать спад.

Обе экономики пострадают, однако <...> резервы России, диверсифицированная экономика и гибкий рубль дадут России возможность продержаться дольше, — цитирует Костаняна РИА Новости.

С начала года цены на сырьё упали более чем в 2,5 раза, рынок столкнулся с двойным шоком — падением спроса, вызванного пандемией коронавируса, и ситуацией вокруг срыва сделки ОПЕК+.

Ранее, как писал NEWS.ru, агентство Bloomberg указало на неготовность экономик стран Персидского залива к затяжному падению стоимости нефти. В связи с этим ценовое противостояние может в долгосрочной перспективе привести к упадку аравийских монархий.