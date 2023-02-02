Экономист нашел применение денежным излишкам России Экономист Колташов предложил использовать профицит бюджета для поддержки металлургов

Фото: Евгения Смоленская/NEWS.ru

У России есть излишки бюджета, так называемый профицит, который сейчас можно использовать для поддержки металлургов, пострадавших от антироссийских санкций, считает экономист Василий Колташов. Он объяснил «ПолитЭксперту», что следует развернуть полномасштабное строительство и расширять железнодорожные пути в Сибири. Такой план действий, по мнению аналитика, на данный момент окажется самым эффективным.

Теперь нужно ослаблять рубль, чтобы металлургам было хорошо, но можно сделать и по-другому. Просто развернуть крупномасштабное инфраструктурное строительство, расширить железнодорожные пути особенно в Сибири, чтобы наши грузы двигались к портам в Тихоокеанский регион. Построить дополнительно трубопроводы в Китай, нужно же расширять поставки, — объяснил эксперт.

Колташов также объяснил, что министры энергетики ОПЕК+ порекомендовали не менять текущий уровень добычи нефти, сформированный в октябре 2022 года и сокращенный на 2 млн баррелей в сутки, из-за тяжелой ситуации на мировом рынке. Сильнее всего страдают те страны, которые долгое время являлись ядром мировой экономики. При этом России не стоит снижать обороты по добыче нефти, по мнению аналитика.

Предполагать, что будет хуже, можно. Но предполагать, что мировая экономика выдержит повышение цен на нефть, если мы сократим добычу, не стоит. Пока уменьшать ее не нужно, — заключил эксперт.

Первый заместитель главы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов ранее заявил о рекордном профиците внешней торговли России по итогам 2022 года. Он отметил, что такая ситуация сложилась за счет высоких объемов экспорта.