Экономист назвал два варианта повышения стоимости российской нефти Экономист Масленников: сокращение добычи и переговоры с партнерами повысят цену нефти РФ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Добиться повышения стоимости российской нефти Urals можно за счет анонсированного ранее сокращения объема добычи и переговоров с партнерами, заявил ФБА «Экономика сегодня» ведущий эксперт Центра политических технологий, кандидат экономических наук Никита Масленников. Президент РФ Владимир Путин ранее поручил кабмину подготовить предложения, чтобы не допустить сложностей для бюджета из-за высокого дисконта на нефть. По данным Bloomberg, в январе скидка на нефть Urals по сравнению с маркой Brent выросла на 50%.

Первым должно состояться уже объявленное сокращение экспорта на 500-700 тысяч баррелей в сутки, что поддержит цены по Brent до коридора $80-85 за баррель. Данный результат вместе с выравниванием Urals был бы для нас идеальным, но многое зависит от динамики мировых цен и итоговых объемов экспорта и добычи в российском нефтяном секторе, — заявил Масленников.

Экономист отметил, что Россия готова продавать нефть со скидкой, но сегодня дисконт слишком велик. По его оценке, скидку нужно сократить на 20-25%. В связи с этим, как считает эксперт, Россия может провести «прямые и жесткие переговоры» с партнерами из дружественных стран.

Два этих направления являются инструментами для России по защите ее интересов. Путем сокращения добычи и переговоров с партнерами мы можем добиться результата, который нам необходим в начале 2023 года, — считает эксперт.

По данным Argus Media, 6 января нефть Urals в балтийском порту Приморск торговалась по $37,80 за баррель. В тот же день цена североморской марки Brent составляла $78,57 за баррель.

Ранее независимый эксперт рынка ресурсов Владимир Демидов заявил, что удвоенный дисконт на нефть Urals связан с установлением западными странами потолка цен на российское сырье. По оценке Демидова, в ближайшее время вряд ли стоит ждать улучшения ситуации.