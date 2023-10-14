Экономист назвал два государства, которые владеют ключами от цены на нефть Экономист Сайкал: Россия и Саудовская Аравия владеют ключами от цены на нефть

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

В настоящий момент Россия и Саудовская Аравия держат под контролем цены на нефть, считает профессор Австралийского национального университета Амин Сайкал. В статье для журнала Strategist он предположил, что, пока Москва и Эр-Рияд сходятся, стоимость топлива вряд ли упадет.

Два государства-нефтепроизводителя с разных концов политического спектра владеют ключами от цены на нефть: Россия и Саудовская Аравия, — отметил Сайкал.

Экономист указал на то, что Россия и Саудовская Аравия ранее добились снижения добычи нефти в рамках ОПЕК+. Такое решение было необходимо для стабилизации топливного рынка.

По мнению Сайкала, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман стремится к укреплению отношений с Москвой и Пекином. Экономист также отметил, что Эр-Рияд получил приглашение в БРИКС и стремится присоединиться к Шанхайской организации сотрудничества.

Кроме того, Сайкал отметил, что между лидерами России и Саудовской Аравии сложились хорошие отношения. Эксперт считает, что наследный принц по-дружески общался с президентом РФ во время саммитов G20.

Ранее генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс заявил, что спрос на нефть в мире в этом и будущем годах останется устойчивым и ожидается на уровне около 2,3 млн баррелей в сутки. По его словам, основной прирост спроса придется на страны Организации экономического сотрудничества и развития, Азию и Ближний Восток.