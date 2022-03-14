Экономист назвал цель нового порядка расчёта курса валют ЦБ

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что введённые Банком России меры в первую очередь направлены на то, чтобы успокоить и нормализовать рынок. Он пояснил, что в эти меры входит недопущение паники, ажиотажного спроса и других неуправляемых процессов, которые только вредят экономике. Его слова приводит Lenta.ru.

Для установления курса рубля по отношению к доллару на основании среднедневной преобладающей ставки в спокойной обстановке достаточно короткого промежутка времени. Тем не менее, как пояснил Беляев, в турбулентные времена это может изменить курс.

Если вы делаете такой короткий промежуток, вы эту нервозность ещё больше усиливаете, потому что с утра начинаются какие-то быстрые сделки, многие из них эмоциональные, а когда вы продлеваете период, вместо ажиотажных и нервозных приходит время более обоснованных, охлаждённых сделок, — сказал он.

Таким образом, отметил Беляев, мера не только успокаивает рынок, сглаживая импульсивные сделки, но и приближает курс к более реальным значениям.

Ранее сообщалось, что Банк России расширит временной диапазон расчёта официального курса доллара, что позволит учесть большее количество сделок в течение дня. Официальный курс доллара будет устанавливаться на основе данных о средневзвешенном курсе по сделкам, заключённым с 10:00 до 16:30.