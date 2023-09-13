Экономист назвал бессмысленными дальнейшие интеграции в западную экономику Экономист Разуваев: никакой интеграции России с Западом в дальнейшем не будет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Никакой интеграции России с Западом не будет, в лучшем случае возможна взаимная торговля, рассказал NEWS.ru финансовый аналитик Александр Разуваев. По его словам, к 2030 году Восток должен полностью заменить Европу как рынок сбыта для российских компаний.

Интеграция России с Западом пойдет быстрее после ухода с политической арены последнего поколения, выросшего в СССР, заявил миллиардер Петр Авен. По-моему, господин Авен однозначно застрял в 90-х. Никакой интеграции России с Западом не будет. В лучшем случае взаимная торговля. Этого не хочет прежде всего сам Запад. Россия сейчас превратилась в восточную страну, как Турция или Иран, и вероятно, останется ей в обозримом будущем. К 2030 году Восток должен полностью заменить Европу как рынок сбыта для российских компаний, — рассказал Разуваев.

Ранее экономист Денис Ракша заявил, что прекращение сотрудничества с Западом даст России импульс к импортозамещению, расширению действующих производств и открытию новых. В то же время конкретные результаты этих преобразований россияне увидят, скорее всего, только спустя несколько лет. По словам Ракши, главная интрига сейчас касается развития отечественного судостроения, ведь пока у нашей страны есть сложности с созданием кораблей от начала и до конца. При этом на данный момент в морских перевозках темпы списания старых судов превышают темпы ввода в эксплуатацию новых.