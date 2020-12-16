Экономист назвал бесполезными рекомендации Всемирного банка для РФ

https://static.news.ru/photo/b968d9c4-4053-11eb-8502-fa163e074e61_660.jpg Фото: Shiny Things/wikipedia.org

Всемирный банк представил отчёт по интенсификации экономического роста в России. В организации считают, что РФ следует изменить политику импортозамещения, поддержать сектор услуг и создать национальный институт привлечения инвестиций в народное хозяйство.

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов, комментируя рекомендации Всемирного банка, отметил, что быстрых рецептов для достижения высоких темпов роста экономики нет. По мнению Сафонова, рекомендации международной финансовой организации носят формальный характер. Профессор усомнился в их практической пользе.

Когда читаешь подобные рекомендации, понимаешь, что они носят теоретический характер. С тех пор, как Россия начала перестраивать экономику в русло рыночных отношений, у нас всегда существовали институты, целью которых являлось привлечение инвестиций и создание для них благоприятных условий, — сказал Сафонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Результаты такой политики при этом были только отрицательными, считает эксперт. Профессор подчеркнул, что Россия не соответствует критериям привлекательности для инвесторов.

Капитал идёт туда, где ему выгодно. Яркий пример: США. Все знают, если какая-то компания поставляет продукцию на американский рынок, то ей обеспечены крупные обороты, по этой причине все готовы подчиняться Вашингтону. Вторым вариантом является КНР, где дешёвая рабочая сила и созданы уникальные условия для ведения бизнеса, — продолжил Сафонов.

Экономист указал на традиционный дефект во всех оценках международных финансовых организаций в отношении России. По его мнению, международные институты игнорируют геополитические ограничения. РФ в любом случае придётся развиваться в условиях санкций и противостояния с Западом. Страна из-за этого не сможет использовать те возможности, которые есть у конкурентов.

Если мы посмотрим на Китай, то он ориентируется на внутренние ресурсы. В Пекине давно поняли, что санкции — это цена высоких темпов экономического развития. Пекин скорректировал экономические планы и показательно, что китайцы первыми вышли из экономической рецессии и обеспечили рост после начала пандемии COVID-19, — заключил Сафонов.

Ранее представитель Всемирного банка в России Рено Селигманн заявил, что п ринятые в Москве меры по профилактике и сдерживанию распространения коронавирусной инфекции грамотны и эффективны, передавал NEWS.ru.