Экономист назвал альтернативу криптобирже Binance для россиян Экономист Разуваев: россиянам стоит обратить внимание на МосБиржу вместо Binance

Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global look Press

Вместо криптовалютной биржи Binance россиянам стоит обратить внимание на МосБиржу, заявил NEWS.ru экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. По его словам, доллар стал «токсичным» для России, а про валютные операции стоит забыть, несмотря на то что некоторые банки МосБиржи их предлагают.

Многие банки на Московской Бирже до сих пор предлагают операции на валюте. Остается самый простой способ через «Сбербанк Онлайн». <...> Доллар — токсичная валюта для россиян. Есть Московская Биржа, есть акции. Я думаю, что про валютные операции надо забыть и обратить внимание на Московскую Биржу, — сказал Разуваев.

Ранее крупнейшая в мире биржа Binance заблокировала пользователям из России операции с иностранными валютами по принципу р2р. С проблемой прежде всего столкнулись те, кто приобретал турецкие лиры для покупки видеоигр через иностранные аккаунты. Сейчас при попытке купить любую валюту у пользователей Binance появляется сообщение с просьбой выбрать «местную валюту для р2р-торговли» в соответствии с «правилами работы» биржи в указанной стране. Система р2р подразумевает прямую торговлю между людьми. При этом биржа выступает в качестве посредника и гаранта безопасности сделки.