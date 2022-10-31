Экономист нашел плюсы от вступления России в аналог ОПЕК для никеля Экономист Беляев: России полезно вступить в сообщество по никелю для регулировки цен

Фото: factor Hendrik Schmidt/ZB/Global Look Press

России как одному из крупнейших производителей никеля было бы полезно сразу вступить в ассоциацию по металлу наподобие ОПЕК, чтобы стать участником регулятора цен, рассказал в беседе с NEWS.ru финансовый аналитик и экономист Михаил Беляев. Так он прокомментировал предложение Индонезии рассмотреть вариант создания соответствующей организации для никеля. Шансы на потребление никеля повышаются с ростом цифровизации экономики и производства соответствующего оборудования, прежде всего речь идет об определенных батареях и аккумуляторах для гаджетов, указал специалист.

В отличие от ОПЕК, организация будет на менее обширном участке экономики, она должна появиться, если есть инициатор. С учетом роста потребления и цен на металл для выравнивания ситуации на рынке и предсказуемости бизнеса производителям выгодно объединиться в содружество, которое позволит им застраховать свое производство от скачков цен. Востребованность никеля будет только возрастать, это серьезный компонент для передовой промышленности, — объяснил Беляев.

Как отметил экономист, если крупнейшие производители никеля все-таки решат объединиться в содружество, то России стоит вступить в ассоциацию одной из первых и ни в коем случае не занимать выжидательную позицию.

Выжидательная позиция тут наименее продуктивна, потому что регламент выработают и там могут быть пункты, которые нас не устроят. А когда ты являешься учредителем в первой команде, которая вырабатывает документы, тут уже можно играть по удобным для себя правилам, — подчеркнул Беляев.

Министр инвестиций Индонезии Бахлил Лахадалиа заявил в интервью газете Financial Times, что Джакарта изучает возможность создания структуры наподобие ОПЕК для стран, добывающих никель и другие полезные ископаемые, используемые для аккумуляторов. Джакарта еще работает над структурой будущей организации и пока не обращалась с этим предложением к другим странам. На Индонезию приходится четверть мировых запасов никеля, она является лидером по добыче этого металла.

Ранее аналитик Андреа Мураторе отметил, что если США запретят импорт российского алюминия в рамках очередного пакета санкций, они могут ввести Запад в зависимость от поставок этого ресурса из Китая, который может вторгнуться на западные рынки.