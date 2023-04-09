Экономист: мир столкнулся с крупнейшим экономическим кризисом за 15 лет Экс-министр финансов Задорнов: мир столкнулся с крупнейшим экономическим кризисом впервые за 15 лет

Мировая экономика впервые столкнулась с серьезным кризисом за последние 15 лет, заявил в беседе с РИА Новости экономист, бывший глава Минфина России Михаил Задорнов. Он рассказал, что не мог представить себе такое в начале года, так как экономический рост был позитивным, однако сейчас в кризисе сомневаться не приходится.

Находится ли сейчас мировая экономика в кризисе? Бесспорно. Хотя еще в начале года были сомнения, прежде всего на американском рынке и у европейцев, что кризиса в этом году удастся избежать: экономический рост был около нуля, но все-таки он был позитивным. <...> Глобального кризиса не было с 2008 года — почти 15 лет. Сам по себе этот срок накопил огромные дисбалансы, — сказал Задорнов.

По его словам, наиболее конкретно кризис проявился в марте, когда американские банки одни за другим начали объявлять о банкротстве. Экономист уточнил, что целый ряд активов, включая банковские акции, госбумаги и недвижимость стали обесцениваться. Эксперт подчеркнул, что устранение дисбалансов в структуре экономики той или иной страны как раз и характеризует кризис.

Ранее директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева рассказала, что уязвимость мировой экономики из-за попыток центробанков сдержать высокую инфляцию растет и есть угроза «взрыва». При этом она отметила, что ожидать повторения кризиса 2008 года все-таки не стоит.