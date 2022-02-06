Экономист: контрсанкции России сильно ударят по США

Экономист Дмитрий Адамидов считает, что в случае введения Соединёнными Штатами эмбарго на поставки смартфонов в Россию, американские компании понесут значительные, но не смертельные потери, передаёт ФБА «Экономика сегодня». Настоящей проблемой для США станут российские контрсанкции и координация усилий Москвы и Пекина. Потери Apple, Samsung, Xiaomi и Realme с чипами американского производства составят порядка 760 млрд рублей. Половина данной суммы придётся именно на Apple.

Однако утрату российского рынка Apple переживёт, считает эксперт. Во-первых, iPhone в РФ всё ещё остаётся роскошью, а во-вторых, ввозить устройства из-за границы по-прежнему будут, просто санкции увеличат конечную стоимость смартфонов.

С точки зрения экспорта, в РФ санкции не станут проблемой для экономики США. Статистика Apple демонстрирует, что такое решение будет для компании неприятным, но не смертельным, — констатирует Адамидов.

Зато, по его словам, проблемой для США станут контрсанкции, особенно в области цветных металлов. Они станут болезненными для многих американских компаний, включая авиастроителей.

Единственная проблема заключается в том, что запрет на экспорт, например, титана в США создаст проблемы не только Boeing, но и производителям в России. Аналогичная ситуация возникнет и в других областях, включая космическую.

Мы давно убедились, что в санкционной истории здравого смысла и логики нет, зачастую это даже борьба не с РФ, а финансово-промышленных групп за влияние на мировом рынке, – констатирует Адамидов.

Тем не менее различные запреты и ограничения на одних направлениях, по мнению экономиста, могут открыть новые возможности на других. По его словам, об этом может свидетельствовать недавняя встреча президента РФ Владимира Путина и председателем КНР Си Цзиньпином во время открытия Олимпийских игр в Пекине, где лидеры заявили о готовности действовать единым фронтом по внешнеполитическим вопросам, что для Китая ранее было не характерно.