Американский аналитик Джесси Коломбо заявил, что миру грозит новый финансовый кризис, который может стать более глобальным, чем предыдущий. Экономист известен тем, что предсказал финансовый кризис 2008 года.
По его словам, причиной станет существование, в том числе, так называемых «пузырей» на рынках европейской недвижимости и американских акций, способных лопнуть в любой момент,
Спусковым крючком, по мнению Коломбо, станет распространение по миру коронавируса.
Мы уже шли к рецессии до того, как кто-либо слышал о коронавирусе, — отметил финансовый аналитик.
Масштабность нового кризиса Коломбо объяснил тем, что объём долговых обязательств в разных сегментах мировой экономики вырос почти на $100 трлн.
Ранее NEWS.ru сообщал, что заявлять о скором масштабном финансовом кризисе в РФ преждевременно, хотя обвал нефтяных котировок и вспышка коронавируса нового типа может вызвать рецессию. Так считает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. По его словам, если сырьевые рынки потеряют стабильность в среднесрочной перспективе, а масштаб распространения инфекции окажется достаточно крупным для падения роста мировой экономики ниже 2%, то финансовые возможности РФ могут сократиться на 0,3–0,8% уже в 2020 году.
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