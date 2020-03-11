Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс доллара на Московской Бирже вырос на 2,43% до 73,13 рубля по состоянию на 22:05 мск. Впервые с марта 2016 года он поднялся выше 73 рублей.

Евро подорожал на 2,36% — сейчас он стоит 82,41 рубля, как следует из данных торгов. Российский рубль серьёзно подешевел по отношению к доллару и евро 9 марта на фоне обвала...