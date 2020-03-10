https://static.news.ru/photo/6d7e7c86-62e0-11ea-a46d-fa163e074e61_660.jpg Фото: ПАО «НК «Роснефть»/vk.com

Профессор американского Военно-морского колледжа и сотрудник Института исследований внешней политики в Филадельфии Николас Гвоздев назвал высокими шансы России на победу в экономической войне.

По его словам, российские власти вступили в «азартную игру», сделав ставку на то, что к концу года страна не только «возьмёт реванш над США», но и восстановит партнёрские отношения с Саудовской Аравией.

Эксперт отметил, что РФ готова к рискам возможной эскалации с Соединёнными Штатами, чтобы получить над ними преимущество. В качестве примера он привёл обострение ситуации в Сирии.

Русские передвинули некоторые красные линии, проведённые Анкарой, а потом показали Турции, в какой степени она может рассчитывать на США и своих европейских союзников (или не может). После этого Эрдоган поехал в Москву, чтобы возобновить переговоры с Владимиром Путиным, — пояснил Гвоздев.

Он считает, что отказ от сделки ОПЕК+ связан с тем, что она перестала быть выгодной российским нефтяным компаниям. В ответ на это решение Саудовская Аравия пригрозила повысить добычу, чтобы оказать давление на Россию.

Но у русских есть ряд преимуществ. Российский бюджет может быть выполнен при гораздо более низких нефтяных ценах, чем саудовский, — подчеркнул эксперт.

Гвоздев добавил, что талантливая команда Минфина РФ создала хороший денежный резерв на чёрный день, так как президент Владимир Путин «извлёк уроки из торговых войн» своего американского коллеги Дональда Трампа: «быть готовым к кратковременному ущербу, если ты считаешь, что твои оппоненты будут вынуждены уступить», передаёт National Interest.

Как писал NEWS.ru, ранее руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган заявил, что нынешнюю экономическую ситуацию в России не следует сравнивать с кризисным 2014 годом. Поэтому Банк России, скорее всего, не пойдёт на увеличение ключевой ставки.