Экономист из команды Медведева предупредил о скором росте цен в РФ

https://static.news.ru/photo/98a4e01c-7e78-11eb-b644-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россиянам не стоит волноваться относительно новой волны инфляции в 2021 году — её не случится. Однако цены на некоторые категории продуктов вырастут довольно скоро. Об этом в разговоре с журналистами рассказал экономист, готовивший программу реформ для бывшего президента РФ Дмитрия Медведева, Евгений Гонтмахер.

Он подчеркнул, что после отмены соглашений о предельно допустимых ценах в стоимости вырастут растительное масло и сахар. Как правило, скачок происходит в течение пары месяцев. В этом процессе наблюдается технологическая сторона, ведь продукты должны доставить в магазины и на рынки. Как отметил экономист, ждать роста цен на сахаросодержащую продукцию при этом не стоит.

Гонтмахер подчеркнул, что скачок в стоимости продуктов скажется на малообеспеченных гражданах, то есть на тех, кто львиную долю доходов тратит на еду.

Также об этой проблеме заговорил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Он, как передали в пресс-службе политика, заметил, что стране необходимы механизмы, защищающие от навязанных услуг.

Мораторий на рост цен закончится, а дальше что? Опять будем ждать нового скачка, а потом реакции правительства. Чтобы цены на товары в России не росли, нужно принять законопроект, согласно которому розничная наценка на базовые продукты питания не может быть выше 15% от оптовой цены, — цитирует Миронова портал URA.RU.

Как ранее передавал NEWS.ru, рост цен ускорится в марте, в результате чего будет пройден пик годовой инфляции, после чего темпы роста начнут снижаться. Об этом говорится в обзоре Минэкономразвития «Картина инфляции. Март 2021 года».