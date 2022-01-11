Экономист Хестанов назвал условия укрепления доллара в середине года

Если в середине 2022 года Федеральная резервная система (ФРС) США начнёт цикл подъёма ставки, доллар укрепится по отношению ко всем остальным валютам, рассказал агентству ПРАЙМ советник гендиректора «Открытие Брокер» по макроэкономике Сергей Хестанов. При этом укрепление к валютам развитых стран будет умеренным, а к валютам развивающихся стран — более значительным.

Главные факторы укрепления доллара — ужесточение ДКП ФРС США и возможный отток капитала с развивающихся рынков, — пояснил Хестанов.

При этом главными факторами ослабления доллара эксперт назвал сохранение стимулов со стороны ФРС и отрицательный торговый баланс США. Он также уточнил, что ужесточение денежно-кредитной политики ФРС замедляет и мировую экономику, и экономику США. Что касается российской валюты, то главной угрозой для рубля в 2022 году будет не столько укрепление доллара США, сколько риски снижения сырьевых цен, а также влияние возможных новых санкций.

Ранее эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский заявил, что в начале 2022 года на валютные курсы продолжат оказывать влияние те же факторы, что действовали в течение 2021 года. В первую очередь, это геополитические заявления и события, а также риски усиления пандемии. Это негативно отразится на настроениях инвесторов относительно рисковых активов, к которым относится рубль.

Также экономист напомнил о рисках санкций в отношении России и об очередном обострении отношений с Европой и США: помимо вербальных интервенций предполагаются военные действия.