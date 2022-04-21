Экономист Голубовский предсказал возвращение национальных валют в Евросоюзе

Текущая экономическая ситуация и финансовый кризис могут привести к обрушению евро и возвращению национальных валют стран Евросоюза, так как у ЕС нет инструментов для сдерживания инфляции, заявил аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский. По его мнению, наиболее бедные европейские страны держатся на плаву исключительно благодаря поддержки более сильных соседей, пишет Lenta.ru.

Ни в коем случае не стоит вкладываться в евро, потому что дела очень плохи. Причём дела очень плохи давно в финансово-банковской системе, ещё со времён долгового кризиса 2011–2012 годов ничего не улучшилось. Дисбалансы в экономике еврозоны только росли, — пояснил Голубовский.

Экономист напомнил, что в феврале 2022 года инфляция в Евросоюзе достигла рекордных 5,9%, а уже в марте повысилась до 7,5%. При этом, по мнению Голубовского, европейский Центральный банк не сможет решить проблему классическим методом и поднять ключевую ставку, так как это крайне негативно скажется на бюджете проблемных стран.

Ранее бывший главный экономист Deutsche Bank Томас Майер заявил, что евро превращается во всё более неустойчивую валюту. Её способна уничтожить длительная инфляция, которая ожидается в Евросоюзе из-за событий на Украине и антироссийских санкций.